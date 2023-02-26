"Будуть московити, уральці": Путін визнав загрозу розпаду Росії

Президент Росії Володимир Путін хвилюється, що якщо РФ розвалиться, то росіяни "як народ" можуть зникнути.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистським телеканалам.

"Російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її уламками, може не зберегтися - "будуть московити, уральці та інші".

Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, нібито що Росія "повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО", не уточнивши, що це означає.

Крім того, Путіну поставили запитання, чи Росія в перспективі "підраховуватиме боєголовки" Британії та Франції.

"Ну, звичайно. Адже ми свого часу пішли на те, щоб винести їх за дужки, маючи на увазі і розрядку, і те, що НАТО оголосило себе хіба що не демілітаризованою організацією, говорили про те, що це, найімовірніше, політична організація, а не військовий блок. Ну, де ж він не військовий? Ми ж бачимо, що відбувається. Тому ми просто змушені повернутися до обговорення цієї теми з центру поля", - сказав диктатор.

Нагадаємо, вторгнення Путіна до України принесло Росії смерть і руйнування. Але також призвело до величезних військових втрат для його власної країни: за останніми даними Генштабу, кількість загиблих російських солдатів достягла понад 148 130 осіб.

Напередодні представники п'яти регіонів Росії (Уралу, Кенігсберга (Калінінградська область), Інгрії (Ленінградська область), Сибіру й Кубані оголосили про початок підготовки до референдумів за свою незалежність.

Тим часом війна вплинула на ціни на енергоносії та харчі в усьому світі та продовжує загрожувати європейській та глобальній безпеці.

Невдоволення російських еліт: Путін потай готував вторгнення в Україну

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