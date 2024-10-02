Міністр оборони відповів, чи планується відставка Буданова

За словами депутата, Умєров прокоментував чутки, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР.

Учора, 1 жовтня, відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Деталі засідання розповів заступник цього комітету, нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін.

За словами депутата, на засіданні був присутній міністр оборони Рустем Умеров. Міністра попросили прокоментувати чутки, які з'являються в інформаційному просторі щодо заміни глави ГУР України Кирила Буданова.

"На що шановний міністр відповів, що на сьогодні це питання не обговорюється", – сказав Мисягін.

Раніше повідомлялося, що очільник Міноборони Умєров звільнив двох заступників керівника ГУР Буданова. На тлі чого в Мережі почали "розганяти" чутки про відставку самого керівника ГУР.

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