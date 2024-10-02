Министр обороны ответил, планируется ли отставка Буданова

По словам депутата, Умеров прокомментировал появляющиеся в информационном пространстве слухи о замене главы ГУР.
Вчера, 1 октября, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.
Детали заседания рассказал заместитель этого комитета, нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин.
По словам депутата, на заседании присутствовал министр обороны Рустем Умеров. Министра попросили прокомментировать слухи, которые появляются в информационном пространстве по замене главы ГУР Украины Кирилла Буданова.
"На что уважаемый министр ответил, что сегодня этот вопрос не обсуждается", – сказал Мысягин.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Умеров уволил двух заместителей руководителя ГУР Буданова. На фоне чего в Сети начали разгонять слухи об отставке самого руководителя ГУР.
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