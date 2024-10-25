У Києві вночі пролунали вибухи — ЗМІ

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога.
У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи.
Про це інформує РБК-Україна.
"У Києві було чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
Перед цим моніторингові канали повідомляли про наближення ворожих безпілотників до столиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила по Старокостянтинову дронами, в результаті чого у місті є руйнування і потерпілі.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували безпілотниками Київську область.
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