Румунія піднімала в повітря винищувачі для перехоплення безпілотників

Це вже третій подібний інцидент протягом останнього тижня.

Повітряні сили Румунії підіймали у повітря два винищувачі F-16 для перехоплення двох безпілотників, які були зафіксовані у середу, 23 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

У повідомленні вказується, що винищувачі не змогли візуально виявити дрони до того, як вони зникли з радарів.

Міноборони Румунії повідомило, що обидва сигнали були зафіксовані радарами з різницею в менш ніж одну годину над південно-східними повітами Констанца і Тульча, що на межі з Україною через річку Дунай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кордон Румунії вкотре порушила повітряна ціль.

Крім того, ми раніше інформували, що Румунія піднімала в повітря чотири винищувачі через невідомий безпілотник.

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