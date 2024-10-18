Російські дрони в Румунії: Рютте жорстко звернувся до Бухареста

Румунія має "ефективно відповідати" на порушення її повітряного простору іноземними безпілотниками та ракетами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генсек зауважив: союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу.

"Зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати: НАТО виявляє свою солідарність, і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", - наголосив Рютте.

Нагадаємо, цієї ночі вкотре Румунія піднімала в повітря чотири винищувачі через невідомий безпілотник. БпЛА проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

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