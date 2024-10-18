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Російські дрони в Румунії: Рютте жорстко звернувся до Бухареста

Російські дрони в Румунії: Рютте жорстко звернувся до Бухареста

Генсек НАТО Марк Рютте. / Фото: Associated Press

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу.

Румунія має "ефективно відповідати" на порушення її повітряного простору іноземними безпілотниками та ракетами.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генсек зауважив: союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу.

"Зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати: НАТО виявляє свою солідарність, і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", - наголосив Рютте.

Нагадаємо, цієї ночі вкотре Румунія піднімала в повітря чотири винищувачі через невідомий безпілотник. БпЛА проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

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