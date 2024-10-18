Росія кинула 100 млн євро, щоб зірвати референдум в Молдові: що відомо

Зворотний відлік до найважливішого голосування у Молдові за останні роки. У неділю в країні одночасно обиратимуть президента і визначатимуться із тим, чи вступати державі до Європейського союзу. Росія кинула безпрецедентні ресурси на те, щоб зірвати референдум.

Спеціальна кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук розповіла більше з Кишинева.

Ці молдовські президентські вибори можуть увійти в історію, як вибори найбільших російських хабарів. Тільки уявіть собі цю цифру: мінімум сто мільйонів євро, які не пустили на війну в Україні, а витратили на те, щоб занапастити демократичний процес в Молдові. Бо для Кремля це фактично одне й те ж саме.

Наочний доказ демонструє Андрій Курерару, експерт з безпекових питань аналітичного центру Watchdog.md. Ця програма рахує кількість тих чи інших слів на російськомовних молдовських сайтах. Про Україну пишуть майже стільки ж, скільки, власне, про Молдову. Але основні гроші йдуть не на статті.

Андрій Курерару / Скриншот із сюжету ТСН

“Понад 130 тисяч виборців з республіки Молдова отримали від 50 до 100 євро за те, щоб проголосувати “ні” на референдумі” і підтримати проросійського кандидата. Їм в суботу в телеграмі мають сказати, за якого”, — каже експерт з безпекових питань центру Watchdog.md Андрій Курерару.

“З вересня, коли ми востаннє публічно говорили про російські спроби підірвати вибори в Молдові, нам стало відомо, що Росія витрачає мільйони доларів, аби підтримати бажаного кандидата”, — розповів речник національної ради безпеки США Джон Кірбі.

Потрапляючи в Кишинів з Києва ми наче сідаємо в машину часу і рухаємося років на 15 назад. Російською перекладені назви вулиць і меню ресторанів, російські товари в супермаркеті. Але етнічних росіян тут живе менше, ніж етнічних українців. Просто відрізнити одних від інших на слух не завжди можливо.

Росія кинула 100 млн євро, щоб зірвати референдум в Молдові / Скриншот із сюжету ТСН

“Коли ми говоримо про російськомовну спільноту громадян Молдови — це ж насправді українська спільнота, найбільша етнічна спільнота в Молдові. Але так сталося, що вони говорять російською, більшість з них. Це наслідок Радянського союзу, це наслідок того, що за роки незалежності було зроблено недостатньо, аби допомогти українській спільноті, а також гагаузькій спільноті, болгарській спільноті в Молдові, спільноті ромів — повернути собі свою ідентичність, повернути собі рідну мову замість російської”, — каже міністр закордонних справ Молдови Міхал Попшой.

Російською ведуть і агітацію за більшість кандидатів у президенти. Їх всього одинадцять. Більшість або пов'язана з одним з олігархів-утікачів, або напряму дістає гроші з Кремля. На ці гроші відкривають кабельні телеканали замість закритих російських. Утім лунає з них майже те ж саме.

Російськомовні заклики прийти і проголосувати і на виборах президента і на референдумі в ЄС звучать з екрану кабельного телеканалу в готелі в Кишиневі. Пропаганди тут дійсно чимало.

Міністр закордонних справ Молдови Міхал Попшой / Скриншот із відео

“Сто людей тренували за кордоном аби проводити агресивні протестні акції, специфічні техніки, щоби видирати поліцейських з кордонів”, — каже Андрій Курерару.

Про цю пресконференцію ми чуємо одразу після інтерв'ю, тож Андрій Курерару перекладає мені, про що говорив голова служби безпеки Молдови. Кремль так лякають демократичні протести, що вони тренують майбутніх провокаторів для протестів кишенькових. Так склалося, що аналітичний центр, в якому працює Курерару, поруч із російським культурним центром. Тут досі пропонують роботу в Москві, останні два з половиною роки вже геть не таку цікаву, як раніше.

“Досі на посольстві стоїть тарілка, яка прослуховує GSM в республіці Молдова. Посольство, до слова, знаходиться в чотирьох сотнях метрів від будинку парламенту та адміністрації президента. Була протестна нота з боку нашого МЗС, а вони кажуть, що це в них внутрішній зв'язок з Москвою”, — каже Курерару.

Вся ідея референдуму про вступ до ЄС, який Мая Санду вирішила об'єднати зі спробою переобратися в президенти на другий термін у тому, щоб прописати шлях Молдови до Європи в конституцію, у разі, якщо більшість виборців проголосує “так”, це станеться автоматично, без жодних голосувань, і після цього зрушити країну з євроінтеграційного руху зможе лише ще один референдум.

“Ми попереджаємо своїх громадян, кажемо: ті, хто сьогодні купляє у вас голос — завтра вас продадуть”, — каже міністр закордонних справ Молдови Міхал Попшой.

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