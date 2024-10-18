Путін зробив заяву про "мирне завершення" війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, мовляв, він готовий до миру з Україні. Втім, знову ж таки не обходиться без ультиматумів.

Про це кремлівський "фюрер" заявив під час бізнес-форуму БРІКС у Москві 18 жовтня.

За словами Путіна, він проти "перемир'я на тиждень, на два чи на рік" в Україні. Нібито Москві потрібні умови міцного миру. І цим можуть стати так звані Стамбульські угоди.

"Росія готова вести діалог про мирне завершення конфлікту в Україні, але тільки на базі Стамбульських угод", - висловився очільник Кремля.

Разом з тим, диктатор цинічно заявив, що "російські бійці борються під час "спецоперації" за свої території". Тому наразі, зі слів Путіна, РФ "готова продовжити збройну боротьбу".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав важливий чинник для завершення війни. З його слів, зокрема запрошення України до НАТО матиме вирішальне значення.

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