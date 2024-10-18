Гуманітарний фонд Ferrexpo відзначили на Global Good Awards 2024

Проєкт компанії Ferrexpo «Гуманітарний фонд: Разом з Україною» відзначила незалежна премія Global Good Awards на церемонії 2024 року. Ferrexpo отримала «срібло» у категорії «Чемпіони гуманітарної допомоги», а її гуманітарна програма першою у світі отримала акредитацію «Визначна» від Awards Trust Mark, яка підтверджує відповідність найвищим стандартам етичної поведінки та прозорості.

«Фонд гуманітарної допомоги Ferrexpo був заснований у відповідь на вторгнення Росії в Україну з метою надання допомоги працівникам, місцевим громадам та вимушеним переселенцям. Цей проєкт демонструє зобов'язання Ferrexpo щодо соціальної відповідальності та солідарності з Україною у складні часи», — зазначили в оргкомітеті Global Good Awards.

За цей час Ferrexpo спрямувала до фонду понад 25 мільйонів доларів та підтримала більше ніж 100 програм та ініціатив.

«Коли почалася повномасштабна агресія проти України, ми зрозуміли, що можемо допомогти, і одразу стали до роботи. Я пам'ятаю, як дивився з вікна свого офісу і бачив перших людей, які рятувалися втечею зі східних регіонів. Ми змогли надати цим людям притулок, їжу, ліки та інші необхідні речі. З часом ми адаптували нашу діяльність до змін у потребах суспільства. Це включало благодійні внески для подолання надзвичайних ситуацій, таких як трагедія на Каховській ГЕС та обстріл лікарні «Охматдит», надання рюкзаків і предметів першої потреби для мобілізованих співробітників, співпрацю з громадами щодо відновлення інфраструктури, будівництво укриттів. Нещодавно ми також запустили програму реабілітації ветеранів», — розповів керівник із корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo Group Юрій Хіміч.

Нагадаємо, гірничорудна компанія Ferrexpo, яка володіє в Україні Полтавським, Єристівським та Біланівським гірничозбагачувальними комбінатами, за перші три квартали 2024 року наростила виробництво продукції до 5 125 034 тонн, що на 47% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.