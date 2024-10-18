Румунія піднімала в повітря чотири винищувачі через невідомий безпілотник

Безпілотник проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

У четвер, 17 жовтня, Румунія підняла в повітря чотири винищувачі після того, як безпілотник, вторгся в її повітряний простір.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство оборони Румунії заявило, що близько 16:00 за Гринвічем радар зафіксував перетин сухопутного кордону країни. Об'єкт було вперше виявлено, коли він прямував у бік Румунії над Чорним морем.

У відповідь було піднято два румунські винищувачі F-16 і два іспанські F-18, які виконують завдання з патрулювання румунського повітряного простору до кінця року. Однак пілотам не вдалося виявити безпілотник. Місцевим жителям у повіті Констанца було рекомендовано сховатися.

Нагадаємо, 17 жовтня Росія знову атакувала Україну. Зокрема, під ворожим ударом опинився Київ.

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