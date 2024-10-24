"Золотий" шлях до казино: у Києві помітили ремонт на мільйони гривень

У місцевій РДА кажуть, що піклуються про доступність для людей з фізичними обмеженнями.

У Києві помітили масштабний ремонт тротуару. Роботи тривають на вулиці Гната Юри. Місцеві мешканці дивуються, що цей тротуар на Борщагівці не ремонтували років 40, а під час війни тут стелять новий асфальт, міняють бордюри та кладуть тактильну плитку.

Пішохідний тротуар знаходиться на ділянці між будинками на вулиці Гната Юри, 16 та 18.

Відремонтували тротуар до казино?

За словами місцевих мешканців, тротуар не ремонтували навіть у кращі часи, а тепер, під час війни, його раптом взялись доводити до ладу по-максимуму.

"Встановили нові бордюри, дуже багато тактильної плитки для орієнтування незрячих людей, новий асфальт. Вражає. Піклування про людей з вадами здоров’я, це звісно дуже добре, але ж за кошти, які "закатали" тут в асфальт можна було б придбати чимало дронів для фронту", – розповідають місцеві мешканці.

Та найбільше людей обурює навіть не це, а те, що новенький асфальт та плитку поклали біля таємничої будівлі, яка має ознаки грального закладу.

Біля приміщення, яке схоже на казино, вечорами збираються чоловіки, яким час від часу людина, схожа на охоронця, відчиняє двері. Тож місцеві жартують, що тротуар ремонтують задля кращого доступу для відвідувачів казино.

Ремонт тротуару на Гната Юри в Києві і споруда схожа на казино / Фото ТСН.ua

Хто і чому розпочав ремонт від "Універсаму"

ТСН.ua поцікавився у КМДА чому та хто саме розпочав цей ремонт тротуару та скільки коштів на нього виділено. Пояснення нам надали у Святошинській РДА.

Там зауважують, що на сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення у місті не є адаптованими для переміщення/користування ними осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Ось вони і виправляють ситуацію.

За словами Дмитрія Михальчука, заступника голови Святошинської РДА, за адресою вулиця Гната Юри, 14-Б, функціонує Центр соціальних служб, який об’єднує управління соціальної та ветеранської політики, відділ обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду в Києві, Святошинське управління Київського міського центру зайнятості та підрозділ Центру надання адміністративних послуг. От до цього закладу і облаштовують новий тротуар.

"Під час ініційованої депутатами Київради робочої зустрічі 19.05.2023 за участі Уповноваженої Київради з прав осіб з інвалідністю, представників управління соціальної та ветеранської політики Святошинського району та управління будівництва, архітектури і землекористування Святошинської РДА, а також консультанта з питань безбар’єрного доступу, було визначено найближчий пішохідний маршрут від зупинки громадського транспорту "Універсам" на вулиці Гната Юри до Центру соціальних служб та обстежено його з метою визначення рівня доступності для маломобільних груп населення", – зазначає у відповіді на запит ТСН.ua Дмитрій Михальчук.

Ремонт тротуару на Гната Юри в Києві / Фото ТСН.ua

До чого тут безбар’єрний простір

Посадовець додає, під час обстеження виявлено, що зазначений маршрут потребує капітального ремонту асфальтового покриття з пониженням бордюрного каменю, укладанням тактичної навігації на шляху руху, встановлення попереджувальних направляючих та інформаційних тактильних смуг.

Дмитрій Михальчук зазначає, що ремонт розпочато відповідно до розпорядження Кабміну від 14.04.2022 № 366-р "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року" і Плану заходів на 2023-2024 роки з її реалізації у Києві, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 21.04.2023 № 350.

"До Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024 рік було ініційовано включення робіт із капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вулиця Гната Юри, 18, 18-А, для облаштування безбар’єрного пішохідного шляху руху до Центру соціальних служб Святошинського району", – пояснює посадовець.

Ремонт тротуару на Гната Юри в Києві / Фото ТСН.ua

Ремонт тротуару за 4,3 мільйона гривень

З цією метою розпорядженням Святошинської РДА від 06.02.2024 № 125 "Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується в 2024 році за рахунок бюджетних коштів по Святошинській РДА" (зі змінами) передбачено капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: вулиця Гната Юри, 18, 18-А, на суму 4,3 мільйона гривень.

"Ремонтні роботи будуть проведені на ділянці від зупинки громадського транспорту "Універсам" до Центру соціальних служб Святошинського району. Відновлена територія буде облаштована інклюзивним безбар’єрним маршрутом з пониженням бордюрного каменю, укладанням тактичної навігації на шляху руху, встановленням попереджувальних направляючих та інформаційних тактильних смуг для зручного пересування маломобільних громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, людей похилого віку, батьків з дітьми, яких перевозять у дитячих візочках", – підсумовує заступник голови Святошинської РДА.

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