На Сумщині пролунало 140 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 140 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (2 вибухи), гранатометний обстріл (АГС) (45 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів), КАБ (2 вибухи).

Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (5 вибухів), обстріли з мінометів (12 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Хотінська громада: 29 мін скинули росіяни на територію громади.

Білопільська громада: здійснено обстріл з використанням БпЛА (типу «Герань-2»). Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та відбулося загорання сухої рослинності. Крім того, були обстріл FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: ворог вдарив з мінометів (2 вибухи), FPV-дронами (4 вибухи).

Свеська громада: завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), обстріл РСЗВ (6 вибухів).

Шалигинська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено артилерійський обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній областей.

Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі.

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