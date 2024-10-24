В Сумской области раздалось 140 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.

Великописаревское общество: осуществлен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), гранатометный обстрел (АГС) (45 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Юношеское общество: враг бил из артиллерии (11 взрывов), КАБ (2 взрыва).

Миропольское общество: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).

Краснопольское общество: зафиксированы артиллерийские обстрелы (5 взрывов), обстрелы из минометов (12 взрывов), сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва).

Хотинская община: 29 мин сбросили россияне на территорию общины.

Белопольское общество: осуществлен обстрел с использованием БпЛА (типа «Герань-2»). Поврежден объект критической инфраструктуры и произошло возгорание сухой растительности. Кроме того, были обстрелы FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва) и сброс взрывных устройств с БпЛА (1 взрыв).

Эсманьская община: враг ударил из минометов (2 взрыва), FPV-дронами (4 взрыва).

Светское общество: нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), обстрел РСЗО (6 взрывов).

Шалыгинская община: был минометный обстрел (2 взрыва).

Зноб-Новгородская община: совершен артиллерийский обстрел (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по объекту энергетики в одной области.

Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.

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