Россияне ударили по объекту энергетики в одной области

Без электричества – тысячи людей.
В среду, 23 октября, русские войска атаковали объект энергетики в Сумской области. Произошли отключение света в регионе.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Сумыоблэнерго".
"Сегодня враг нанес удар по одному из энергетических объектов в Белопольской общине. В результате были обесточены более 21 тысячи потребителей. Энергетики перезаживили их по резервным линиям", — говорится в сообщении.
Больше всего обстрелов страдают Сумский район, а также Глуховская, Белопольская, Середино-Будская, Путивльская, Великописаревская и Конотопская общины.
В общей сложности по состоянию на 12:00 23 октября более восьми тысяч потребителей электроэнергии обесточены.
Как сообщалось, сегодня, 23 октября, в Полтавской области ввели аварийные отключения света. Как долго они продлятся, в облэнерго не сообщается.
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