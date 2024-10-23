Ночью РФ мощно ударила "Шахедами" по Украине: сколько дронов сбила ПВО

Ночью против 23 октября 2024 года российская оккупационная армия нанесла удары по Украине 81 ударным БПЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить 57 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Русские запускали дроны в направлении Приморско-Ахтарское и Курское в РФ. Также российская армия атаковала Одесщину управляемой авиационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

"По состоянию на 9:00 подтверждено убытие 57 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Винницкой, Сумской, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях", — сообщили ПС.

Кроме того, 15 российских беспилотников были локационно потеряны. В настоящее время до девяти враждебных БПЛА наблюдаются в воздушном пространстве Украины.

Как сообщалось, ночью 23 октября в Украине двигались беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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