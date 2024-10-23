Вночі РФ потужно вдарила "Шахедами" по Україні: скільки дронів збила ППО

Вночі проти 23 жовтня 2024 року російська окупаційна армія завдала ударів по Україні 81 ударним БпЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Силам ППО вдалося знищити 57 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запускали дрони у із напрямків Приморсько-Ахтарська та Курська, що в РФ. Також російська армія атакувала Одещину керованою авіаційною ракетою Х-31П із акваторії Чорного моря.

"Станом на 9.00 підтверджено збиття 57 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях", - повідомили ПС.

Крім того, 15 російських безпілотників було локаційно втрачено. Наразі до дев'яти ворожих БпЛА спостерігаються в повітряному просторі України.

Як повідомлялося, вночі 23 жовтня в Україні рухалися безпілотники. У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО.

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