В Черкасской области произошли взрывы: что известно

Утром среды, 23 октября, в Черкасской области произошли взрывы. Громко было близ Умани.

Об этом сообщили мониторинговые каналы.

"В Черкасской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.

Впоследствии в ОВА сообщили, что области идет атака ударными дронами.

Заметим, что в Черкасской области с 02:03 продолжается воздушная тревога. Утром ВС предупредили об угрозе беспилотников.

Как сообщалось, ночью 23 октября в Украине двигались беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

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