В Черкасской области произошли взрывы: что известно

Враг атакует регион беспилотниками.
Утром среды, 23 октября, в Черкасской области произошли взрывы. Громко было близ Умани.
Об этом сообщили мониторинговые каналы.
"В Черкасской области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении.
Впоследствии в ОВА сообщили, что области идет атака ударными дронами.
Заметим, что в Черкасской области с 02:03 продолжается воздушная тревога. Утром ВС предупредили об угрозе беспилотников.
Как сообщалось, ночью 23 октября в Украине двигались беспилотники. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.