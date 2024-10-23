Украина близка к отключениям света – эксперт

Ограничения возможны, когда нагрузка пойдет на электроэнергию, на обогреватели.

Украина близка к отключениям света, ведь через две недели будет расти потребление электроэнергии, потому что люди начнут включать обогреватели.

Об этом эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал в эфире "Новыны Live".

"Насколько мы близки к отключениям? Близки. Вот фактически еще две недели, я думаю, и можно говорить о том, что в целом по Украине будет расти потребление электроэнергии", – сообщил эксперт.

Он отметил, что поскольку отопительный сезон начнется позже, с наступлением холодов украинцы начнут пользоваться электрическими обогревателями.

"Отопительный сезон – мы услышали такое определенное оправдание со стороны властей в Киеве, что мы будем экономить газ, поэтому позже включим отопление. Нагрузка пойдет на электроэнергию, на обогреватели, и тогда могут быть ограничения. Не столь значительные, нельзя сказать, что это будет сразу по 12 часов. Но пока не начнутся морозы – где-то ночью до -10, а днем -5 – тогда мы не увидим тех 12 часов", – объяснил Корольчук.

Он добавил, что "в разных регионах будет по-разному".

Кстати, секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил, что с наступлением отопительного сезона Россия может возобновить массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

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