Україна близька до відключень світла – експерт

Обмеження можливі, коли піде навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі.

Україна близька до відключень світла, адже через два тижні зростатиме споживання електроенергії, бо люди почнуть вмикати обігрівачі.

Про це експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів у ефірі "Новини Live".

"Наскільми ми близькі до відключень? Близькі. От фактично ще два тижні, я думаю, і можна говорити про те, що в цілому по Україні буде зростати споживання електроенергії", – повідомив експерт.

Він зауважив, що оскільки опалювальний сезон розпочнуться пізніше, то з настанням холодів українці почнуть користуватися електричними обігрівачами.

"Опалювальний сезон – ми почули таке певне виправдання з боку влади в Києві, що ми будемо економити газ, тому пізніше включимо опалення. Навантаження піде на електроенергію, на обігрівачі, і тоді можуть бути обмеження. Не такі значні, не можна сказати, що це буде відразу по 12 годин. Але доки не почнуться морози – десь вночі до -10, а вдень -5 – тоді ми не побачимо тих 12 годин", – пояснив Корольчук.

Він додав, що "в різних регіонах буде по-різному".

До слова, секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що із настанням опалювального сезону Росія може відновити масовані удари по енергетичній інфраструктурі України.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.