Знімайте шапки: синоптики назвали найтепліші дні жовтня

Без опадів та до +18. Синоптики назвали найтепліші дні третьої декади жовтня. Ба більше, експерти навіть говорять про «бабине літо» в Україні. Однак, є і свої нюанси – тумани та холодні ночі. Чого ще очікувати від погоди на цьому тижні, та чи потрібно готуватися до заморозків у листопаді - подробиці розповіла Вікторія Панченко в ексклюзиві TSN.UA.

За її прогнозом, північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок принесе в Україну вищі градуси із півдня. У більшості областей України передбачається потепління до +18 градусів.

Метеоролог Ігор Кибальчич також запевнив, що погодні умови на найближчі дні у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів. Нічні показники температури повітря очікуються досить низькими, місцями нижче 0 °С, проте вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10…+17 °С, що трохи вище за кліматичну норму. Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року. У середу, 23 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +13…+18 °С.

Теплі повітряні маси в Україні

Ба більше, за словами Ігоря Кібальчича погода по всій Україні протягом третьої декади жовтня також визначатиметься впливом поля високого атмосферного тиску. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса. Найтеплішими будуть 23 до 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня.

Примітно, що і Наталка Птуха зазначала, що не виключено, що з 20х чисел жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть. Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків і дещо тепліша повітряна маса надійде до території нашої держави.

Також Птуха висловила сподівання, що вже принаймні без заморозків, або якщо й будуть, лише на поверхні ґрунту й досить локально. Водночас експертка додала, що денні максимуми в ці дні нас можуть навіть порадувати.

Втім, +20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на Півдні ще може пригріти до +18.

Тепла погода на Київщині

Зазначу, що цього тижня Київщина також перебуватиме під впливом поля високого тиску, що зумовить суху та переважно сонячну погоду, повідомляють в Укргідрометцентрі. В свою чергу безхмарна погода сприятиме прогріванню приземного шару повітря, тож і денні максимуми будуть в межах +11..+15 градусів. У нічні години значення температури з середини тижня стануть більш стабільними та сягатимуть +5.

Погода у Європі

Примітно, що в останні дні жовтня, приблизно з 28 числа, варто чекати на поступову перебудову синоптичних процесів над Європою. Очікується розвиток циклонів, які поступово рухатимуться у східному напрямку. В Україні почне падати атмосферний тиск, а погода стане більш нестійкою. Пройдуть дощі, у південних областях місцями з грозами. Також посилиться вітер переважно південно-західного та західного напрямків. Водночас температура залишиться на попередньому рівні та перевищуватиме норму на кілька градусів.

Теплий листопад

Звичайно вже цікаво дізнатися якою ж буде погода у листопаді. Це місяць, де бувають доволі значні контрасти максимальної та мінімальної температури. Наприклад, були роки, коли фіксували -24°C морозу, а на високогір’ї й взагалі до -31°C. Водночас максимальні значення були на рівні +24°C, а на Закарпатті, в південних областях та в Криму – до літніх +29°C тепла. Та все ж, середня місячна температура коливається від 0°C до +4°C. Трохи тепліше на півдні та Закарпатті – до +9°C. Попередній прогноз погоди на листопад 2024 року оприлюднило видання “Дзеркало тижня”. Метеоролог Віра Балабух, слова якої наводять у статті, прогнозує на один градус тепліший за норму листопад. Фактично, температура повітря буде вищою за нуль практично на всій території України, за виключенням гірської частини.

До речі, Віра Балабух вже надала прогноз, якою може бути зима 2024-2025 років. Заходи холодного повітря та морози, звісно, будуть, але загалом зима може видатись трохи теплішою за норму. Повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Нагадаємо, погодні умови в Україні дозволяють комунальникам заощаджувати ресурси на початку опалювального сезону, відстрочуючи подачу тепла в багатоповерхівки. У Києві тепло наразі підключено лише в соціальних установах — школах, дитсадках та лікарнях. Мешканці багатоквартирних будинків користуються грілками та обігрівачами, щоб боротися з нічним холодом.

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