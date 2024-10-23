Снимайте шапки: синоптики назвали самые теплые дни октября

Без осадков и до +18. Синоптики назвали самые теплые дни третьей декады октября. Более того, эксперты даже говорят о «бабьем лете» в Украине. Однако есть и свои нюансы – туманы и холодные ночи. Чего еще ожидать от погоды на этой неделе, и нужно ли готовиться к заморозкам в ноябре – подробности рассказала Виктория Панченко в эксклюзиве TSN.UA.

По ее прогнозу, северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление принесет в Украину более высокие градусы с юга. В большинстве областей Украины предполагается потепление до +18 градусов.

Метеоролог Игорь Кибальчич также заверил, что погодные условия в ближайшие дни в нашей стране будет определять антициклон. Ожидается высокое атмосферное давление и практически полное отсутствие осадков. Ночные показатели температуры воздуха ожидаются достаточно низкими, местами ниже 0 °С, однако днем незначительная облачность позволит воздуху прогреваться до комфортных +10…+17 °С, что немного выше климатической нормы. Кроме того, во многих регионах страны могут наблюдаться туманы, являющиеся типичным явлением погоды для этого времени года. В среду, 23 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+7 °С, днем +13…+18 °С.

Теплые воздушные массы в Украине

Более того, по словам Игоря Кибальчича, погода по всей Украине в течение третьей декады октября также будет определяться влиянием поля высокого атмосферного давления. Ожидается преобладание антициклона, в котором будет циркулировать теплая воздушная масса. Самыми теплыми будут 23 по 24 октября, а также с 28 по 31 октября.

Примечательно, что и Наталья Птуха отмечала, что не исключено, что с 20 числа октября антициклон будет ослабевать, поступит другая воздушная масса и температура будет повышаться, а заморозки будут отступать. Несколько изменится конфигурация воздушных потоков и несколько более теплая воздушная масса поступит на территорию нашего государства.

Также Птуха выразила надежду, что уже по крайней мере без заморозков или, если и будут, только на поверхности почвы и достаточно локально. В то же время эксперт добавила, что дневные максимумы в эти дни нас могут даже порадовать.

Впрочем, 20 градусов в Украине уже не ожидается. Разве что на Юге еще может пригреть до +18.

Теплая погода в Киевской области

Отмечу, что на этой неделе Киевщина также будет под влиянием поля высокого давления, что обусловит сухую и преимущественно солнечную погоду, сообщают в Укргидрометцентре. В свою очередь безоблачная погода будет способствовать прогреванию приземного слоя воздуха, поэтому и дневные максимумы будут в пределах +11…15 градусов. В ночные часы значения температуры с середины недели станут более стабильными и будут достигать +5.

Погода в Европе

Примечательно, что в последние дни октября, примерно с 28 числа, следует ожидать постепенной перестройки синоптических процессов над Европой. Ожидается развитие циклонов, которые будут постепенно двигаться в восточном направлении. В Украине станет падать атмосферное давление, а погода станет более неустойчивой. Пройдут дожди, в южных областях местами с грозами. Также усилится ветер преимущественно юго-западного и западного направлений. Тем временем температура останется на прежнем уровне и будет превышать норму на несколько градусов.

Теплый ноябрь

Конечно, уже интересно узнать, какой же будет погода в ноябре. Это месяц, где бывают достаточно значительные контрасты максимальной и минимальной температуры. К примеру, были годы, когда фиксировали -24°C мороза, а на высокогорье и вообще до -31°C. В то же время максимальные значения были на уровне +24 ° C, а в Закарпатье, в южных областях и в Крыму — до летних +29 ° C тепла. Тем не менее, средняя лунная температура колеблется от 0°C до +4°C. Чуть теплее на юге и Закарпатье – до +9°C. Предварительный прогноз погоды на ноябрь 2024 обнародовало издание “Зеркало недели”. Метеоролог Вера Балабух, слова которой приводят в статье, прогнозирует на один градус теплее нормы ноябрь. Фактически температура воздуха будет выше нуля практически на всей территории Украины, за исключением горной части.

Кстати, Вера Балабух уже дала прогноз, какой может быть зима 2024-2025 годов. Мероприятия холодного воздуха и морозы, конечно, будут, но в целом зима может показаться немного теплее нормы. Воздушные массы на территории Украины будут выходить из района Средиземного моря и Атлантики. Кроме того, на погоду оказывает влияние и парниковый эффект.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, прорвется ли в Украину арктический воздух.

Напомним, погодные условия в Украине позволяют коммунальщикам экономить ресурсы в начале отопительного сезона, отсрочивая подачу тепла в многоэтажки. В Киеве тепло подключено только в социальных учреждениях — школах, детсадах и больницах. Жители многоквартирных домов пользуются грелками и обогревателями, чтобы сражаться с ночным холодом.

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