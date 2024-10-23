Росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній областей

У середу, 23 жовтня, російські війська атакували об'єкт енергетики у Сумській області. Сталися відключення світла в регіоні.

Про це повідомили у пресслужбі АТ "Сумиобленерго".

"Сьогодні ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів у Білопільській громаді. Внаслідок цього були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Енергетики перезаживили їх по резервних лініях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.

Загалом станом на 12:00 23 жовтня понад вісім тисяч споживачів електроенергії знеструмлені.

Як повідомлялося, сьогодні, 23 жовтня, в Полтавській області запровадили аварійні відключення світла. Як довго вони будуть тривати, в обленерго не повідомляється.

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