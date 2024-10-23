Пані посол США при НАТО зробила нову заяву про вступ України

Сполучені Штати Америки заявили про неготовність НАТО запропонувати Україні членство в Альянсі.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО)наразі не готова запропонувати Україні членство. Те ж стосується і запрошення до Альянсу.
Про це заявила очільниця місії США при НАТО Джуліан Сміт, пише Politico.
Наразі, за її словами, США не готові надати Україні запрошення до НАТО, що є ключовим пунктом плану перемоги президента України Володимира Зеленського.
"На сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запросити Україну", – сказала Сміт.
Вона зазначила, що "наш намір (намір США – ред) полягає в тому, щоб продовжувати наближати їх (українців – ред) до НАТО".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна мусить вступити до НАТО, оскільки країна не має зброї, здатної ефективно зупинити агресію Росії.
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