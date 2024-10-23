Заборона на удари вглиб Росії: США назвали нову причину

Остін наголосив, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані БпЛА.

Сполучені Штати Америки назвали нову причину, чому не дозволяють Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по Росії. Мовляв, країна-агресорка вже перевела свої цілі за межі радіусу дії цього озброєння.

Про це заявив очільник американського Пентагону Ллойда Остіна в інтерв'ю Fox News.

Журналістка запитала американського міністра про те, чи буде продовженням війни, якщо США не дадають Україні дозволів на удари ATACMS по території Росії. Остін відповів, що нібито РФ вже перевела літаки, які вона використовує для запуску керованих авіабомб, за межі радіусу дії ATACMS - на 300 кілометрів від українського кордону.

"Я думаю, що у них (України - Ред.) є здатність продовжувати завдавати ударів на великій відстані, і вони це зроблять",- сказав міністр оборони США.

Глава Пентагону додав, що Україна має багато можливостей, які США надали в плані безпілотників.

Нагадаємо, видання "Голос Америки" писало, що президент США Джо Байден залишив чинним обмеження для України на удари вглиб Росії, водночас Британія веде делікатні переговори з Білим домом.

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