Запрет на удары вглубь России: США назвали новую причину

Остин отметил, что у Украины много возможностей, которые США предоставили в плане БпЛА.

Соединенные Штаты Америки назвали новую причину, почему не разрешают Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. Мол, страна-агрессор уже перевела свои цели за пределы радиуса действия этого вооружения.

Об этом заявил глава американского Пентагона Ллойда Остина в интервью Fox News.

Журналистка спросила американского министра о том, будет ли продолжением войны, если США не дают Украине разрешений на удары ATACMS по территории России. Остин ответил, что РФ уже перевела самолеты, которые она использует для запуска управляемых авиабомб, за пределы радиуса действия ATACMS — на 300 километров от украинской границы.

"Я думаю, что у них (Украина — Ред.) есть способность продолжать наносить удары на большом расстоянии, и они это сделают",- сказал министр обороны США.

Глава Пентагона добавил, что у Украины много возможностей, которые США предоставили в плане беспилотников.

Напомним, издание "Голос Америки" писало, что президент США Джо Байден оставил действующим ограничения для Украины на удары вглубь России, в то же время Великобритания ведет деликатные переговоры с Белым домом.

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