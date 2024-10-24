Ночью враг атаковал юг Украины ракетами

Всего был произведен пуск 4 ракет.

Российские захватчики в ночь на 24 октября атаковали юг Украины ракеты.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Ракета в направлении Одесщины! Совершены повторные пуски в сторону Одесщины!" – говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что враг атаковал ракетами Х-22 с бортов Ту-22М3.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.

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