Ночью враг атаковал юг Украины ракетами

Всего был произведен пуск 4 ракет.
Российские захватчики в ночь на 24 октября атаковали юг Украины ракеты.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Ракета в направлении Одесщины! Совершены повторные пуски в сторону Одесщины!" – говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что враг атаковал ракетами Х-22 с бортов Ту-22М3.
Напомним, ранее сообщалось, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.
Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия сбросила на Харьковщину авиаракет Х-38 нового типа.
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