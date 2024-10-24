США не змінили думки щодо ударів вглиб території РФ — Білий дім

Керівництво США все ще не змінило свою думку щодо ударів по території РФ.

Сполучені Штати не змінили своєї думки щодо надавання дозволу на удари американською зброєю по території РФ.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

На питання журналіста про те, чи може Вашингтон надати Україні дозвіл на удари по території РФ після того, як стало відомо про розгортання військ КНДР на території РФ, він відповів, що "ми уважно стежимо за цим, і це те, де ми зараз перебуваємо".

Він зазначив, що в Білому домі просто "не знають, чи будуть ці війська розгорнуті проти України в бойових діях, і якщо так, то де, коли і як".

"Я не маю жодних політичних рішень чи варіантів, щоб говорити про це сьогодні. Останнє, що я можу сказати, це те, що політика президента не зазнала жодних змін у тому, що стосується того, що ми надаємо Україні, і як вони це використовують", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах заявили, що військові з КНДР, яких залучають для війни проти України, є такими ж законними цілями, як і російські агресори.

що стало відомо, скільки військових Північна Корея відправила на війну до України.

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