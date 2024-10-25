В Киеве ночью раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Киеве в ночь на 25 октября раздались взрывы.
Об этом информирует РБК-Украина.
"В Киеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении.
До этого мониторинговые каналы сообщали о приближении вражеских беспилотников к столице.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.
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