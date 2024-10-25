В Киеве ночью раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.

В Киеве в ночь на 25 октября раздались взрывы.

Об этом информирует РБК-Украина.

"В Киеве были слышны взрывы", — говорится в сообщении.

До этого мониторинговые каналы сообщали о приближении вражеских беспилотников к столице.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила по Староконстантинову дронами, в результате чего в городе есть разрушения и потерпевшие.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Киевскую область.

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