Эксперт объяснил, почему Россия не стремится втягивать Беларусь в войну против Украины

Есть немного деталей относительно проведения совместных учений Беларуси и РФ в следующем 2025 году.

России не выгодно, чтобыБеларусь была прямо вовлечена в войну против Украины, поскольку Кремль использует Минск как военный хаб.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал аналитик Программы российских и белорусских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Павел Радь.

"Пока не следует слишком волноваться по отношению к Беларуси. В частности, о том, что Лукашенко может привлечь свои войска в войне против Украины. По моему мнению, Москве невыгодно привлекать Беларусь в войне. Такой сценарий маловероятен. Поскольку РФ имеет под боком некую тихую гавань, страну в которой спокойно изготавливают продукцию военного назначения и горюче-смазочные материалы для нужд российской армии.

Он отметил, что сейчас немного деталей относительно проведения совместных учений Беларуси и РФ в следующем 2025 году.

"Россия и Беларусь будут иметь совместные военные учения "Запад" в 2025 году. В последний раз их проводили в 2021 году. Именно после тех учений Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, сегодня у нас очень мало деталей относительно формата проведения этих учений. Поэтому сейчас анализировать и прогнозировать, как пройдут эти учения не стоит, но и беспокоиться о совместных учениях РФ и Беларуси тоже не следует", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о наступлении на Украину армии РФ с территории его страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лукашенко рассказал, о чем жалеет Путин в войне с Украиной.

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