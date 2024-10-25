Эксперт объяснил, почему Украина не сможет сама создать ядерное оружие

В Украине много симпатиков РФ, потому тайно от Москвы разрабатывать такое оружие не получится.

У Украины нет возможностей для того, чтобы разрабатывать собственное ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Он отметил, что в Украине очень много симпатиков России на разных уровнях власти, поэтому информация о возможном начале ядерного оружия сразу станет известна врагу.

"У нас нет пустыни Негев, где можно было бы создать отдельный центр для разработки оружия. Кроме того, нас вычислят очень быстро. Для создания ядерного оружия нужно специальное оборудование, в частности, центрифуги для обогащения урана. Иран, например, делает это в горах и подземельях на нескольких предприятиях. У Украины такой возможности нет, потому что мы проповедуем открытость", — отметил он.

Кроме того, Романенко отметил, что у Украины раньше никогда не было технологий для изготовления ядерного оружия.

"Мы могли производить немного плутония как побочный продукт на атомных станциях, но мы его сдали. У нас есть сырье. Но для того, чтобы создать бомбу, для обогащения урана, нужно оборудование, специальные боевые части, которые срабатывали бы в микросекунды, которые бы Ни одного, ни другого у нас нет создавать критическую массу для взрыва ядерной боеголовки. могли отдать стратегические ракеты, но отдали россиянам 575 крылатых ракет Х-55, которые все являются носителями ядерной боевой части, и 11 бомбардировщиков. двух таких ракет хватило бы для значительного поражения", — резюмировал авиаэксперт

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что Киев хотел бы ядерного конфликта с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин заявил, что Россия не допустит создания ядерного оружия в Украине.

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