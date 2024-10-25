На Сумщині пролунало 108 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух), РСЗВ (5 вибухів. Унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.

Хотінська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (4 вибухи).

Білопільська громада: завдано обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (2 вибухи).

Краснопільська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (6 вибухів), гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів) та скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи).

Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (САУ) (20 вибухів).

Есманьська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи).

Великописарівська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (1 вибух), обстріл FPV-дронами (4 вибухи), унаслідок чого сталося загоряння житлового будинку.

Шалигинська громада: були артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріли FPV-дронами (2 вибухи).

Есманьська громада: здійснено обстріл FPV-дронами (3 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано обстріл FPV-дронами (7 вибухів).

Свеська громада: завдано обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по об'єкту енергетики в одній областей.

Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон убив двох людей на Запоріжжі.

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