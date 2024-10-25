В Сумской области прозвучало 108 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 47 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Середино-Будская общины.
- Середино-будская община: враг бил из минометов (1 взрыв), РСЗО (5 взрывов. В результате минометных обстрелов поврежден 1 частный дом.
- Хотинская община: совершен авиаудар (КАБ) (4 взрыва).
- Белопольское общество: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Краснопольское общество: 22 мины сбросили россияне на территорию общины. Также были обстрелы FPV-дронами (6 взрывов), гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов), артиллерийский обстрел (10 взрывов) и сброс взрывных устройств с БПЛА (3 взрыва).
- Юношеское общество: враг ударил из артиллерии (САУ) (20 взрывов).
- Эсманьское общество: русские били из артиллерии (3 взрыва).
- Великописаревское общество: зафиксирован авиаудар (КАБ) (1 взрыв), обстрел FPV-дронами (4 взрыва), в результате чего произошло возгорание жилого дома.
- Шалыгинская община: были артиллерийские обстрелы (6 взрывов), обстрелы FPV-дронами (2 взрыва).
- Эсманьская община: произведен обстрел FPV-дронами (3 взрыва).
- Новослободская община: зафиксирован обстрел FPV-дронами (7 взрывов).
- Светское общество: нанесен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по объекту энергетики в одной области.
Кроме того, мы ранее информировали, что вражеский дрон убил двух человек в Запорожье.
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