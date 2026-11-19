Кримський міст / © ТСН.ua

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У ніч проти 19 листопада Сили оборони України знову завдали удару по Кримському мосту.

Це підтвердив Генштаб.

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«Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!» — йдеться у повідомленні.

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Видання «Кримський вітер» повідомило про щонайменше 8 вибухів в районі моста.

Атаку на Кримський міст підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. На своїй сторінці в Telegram він написав, що рух мостом тимчасово перекрито.

Удари по Кримському мосту — що відомо

У ніч проти 17 листопада Кримський міст зазнав чергової атаки, після якої один із дорожніх прольотів впав у воду разом з арковою конструкцією переправи.

Володимир Зеленський заявив, що це був результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі.

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Видання The Guardian писало, що українська атака на Кримський міст стала серйозним ударом по Росії напередодні зустрічі Путіна з Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Шеньчжені. Час операції міг бути обраний із політичних міркувань.

У разі повного припинення руху мостом значення сухопутного маршруту через окупований південь України зросте. Зокрема, йдеться про трасу Р-280 із Ростова, яку, за даними видання, українські безпілотники атакують уже кілька місяців.

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