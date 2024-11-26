Когда убьют Путина: астролог Влад Росс назвал год

Известный астролог Влад Росс предрек переворот в России и мятеж, который свергнет власть ее президента Владимира Путина.

Об этом Влад Росс сказал в интервью УНИАН.

Астролог также рассказал, что ждет Украину и США и назвал год, когда Путину следует готовиться к смерти.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

По словам специалиста, планета декабря 2024 — Нептун, свидетельствующая о рождении еще большего количества фейков, а также усиление психологического давления на граждан Украины.

Россия все еще будет запускать ракеты по мирным жителям и бомбить Украину, чтобы нанести травмы людям.

В то же время, ситуация на фронте замрет. Однако оккупанты могут продвигаться в Курахово.

"Однако большие города они не возьмут. Особенно Днепр, Одесса, Сумы. Сложная ситуация будет в Запорожье и в Запорожской области. Возможно, Чернигов и Черниговская область. Ну и столица Украины — Киев", — предупредил Росс.

Ситуация в мире и ядерная угроза

"Хочу сказать, что к 2025 году ядерная война отменяется. Пока не состоится инаугурация Дональда Трампа, ничего не будет. Например, журнал The Economist изобразил ядерный гриб на первой странице, поэтому они думают, что в 2025 году будет ядерный взрыв. Но есть нюанс — Трамп может не дожить до этого, потому что этот самый журнал разместил его фото в красной смертельной рамочке", — сказал астролог.

Когда закончится война в Украине — прогноз астролога

Влад Росс дал свой прогноз на окончание войны в Украине. По его словам, горячая фаза продлится до 2025 года.

Затем прекратятся взрывы, бомбардировки и т.д. Однако холодная фаза войны продлится до 2029-го.

Смерть Путина и переворот в России

В РФ начнут падать самолеты, считает Росс.

"На выходных сгорел один Superjet, вчера еще один чуть ли не "загремел". На ретроградном Меркурии, к середине октября, такое будет происходить. Также Россия готовится к перевороту. Они хотят убрать Путина, а точнее его двойника", — добавил он.

По словам астролога, уже создана коалиция, разрабатывающая план по убийству Путина.

"Скоро ему придет конец. Кстати, The Economist представил Путина в красной смертельной рамке, как и Дональда Трампа. Так что, скорее всего, в следующем году ни одного, ни другого не будет", — сказал он.

Напомним, ранее астролог Влад Росс предупредил украинцев о "самом опасном периоде".

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