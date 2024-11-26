Коли вб'ють Путіна: астролог Влад Росс назвав рік

Відомий астролог Влад Росс передрік переворот у Росії та заколот, який скине владу її президента Володимира Путіна.

Про це Влад Росс сказав в інтерв'ю УНІАН.

Астролог також розповів, що чекає на Україну та США і назвав рік, коли Путіну варто готуватися до смерті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

За словами фахівця, планета грудня 2024-го - Нептун, що свідчить про народження ще більшої кількості фейків, а також посилення психологічного тиску на громадян України.

Росія все ще запускатиме ракети по мирних жителях бомбитиме Україну, щоб завдати травми людям.

Водночас ситуація на фронті замре. Проте окупанти можуть просуватися в Курахове.

"Однак великі міста вони не візьмуть. Особливо Дніпро, Одеса, Суми. Складна ситуація буде в Запоріжжі та Запорізькій області. Можливо, Чернігів і Чернігівська область. Ну і столиця України - Київ", - попередив Росс.

Ситуація у світі та ядерна загроза

"Хочу сказати, що до 2025 року ядерна війна скасовується. Поки не відбудеться інавгурація Дональда Трампа, нічого не буде. Наприклад, журнал The Economist зобразив ядерний гриб на першій сторінці, тому вони думають, що у 2025 році таки буде ядерний вибух. Але є нюанс - Трамп може не дожити до цього, бо цей самий журнал розмістив його фото в червоній смертельній рамочці", - сказав астролог.

Коли закінчиться війна в Україні - прогноз астролога

Влад Росс надав свій прогноз на закінчення війни в Україні. За його словами, гаряча фаза триватиме до 2025 року.

Потім припиняться вибухи, бомбардування тощо. Однак холодна фаза війни триватиме до 2029-го.

Смерть Путіна та переворот в Росії

На РФ почнуть падати літаки, вважає Росс.

"На вихідних згорів один Superjet, учора ще один ледь не "загримів". На ретроградному Меркурії, до середини жовтня, таке відбуватиметься. Також Росія готується до перевороту. Вони хочуть прибрати Путіна, а точніше його двійника", - додав він.

За словами астролога, вже створено коаліцію, що розробляє план із вбивства Путіна.

"Скоро йому прийде кінець. До речі, The Economist представив Путіна в червоній смертельній рамці, як і Дональда Трампа. Тож, найімовірніше, наступного року ні одного, ні другого не буде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс попередив українців про "найнебезпечніший період".

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