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Света может не быть до 8 часов в день: эксперт о последствиях атаки РФ

Света может не быть до 8 часов в день: эксперт о последствиях атаки РФ

Почасовые отключения света 5 июля будут применяться по всей Украине. / Фото: pixabay.com

В пострадавших регионах электроэнергия может отсутствовать и дольше.

Россия утром нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины утром 28 ноября, что может привести к увеличению продолжительности отключений электроэнергии до 6-8 часов в сутки.

Об этом сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире "Новости Live".

Он отметил, что до этого средняя продолжительность плановых отключений составляла 3-4 часа в день.

"Отныне их (отключений — ред.) будет где-то до 6 — 8 и более, в зависимости от регионов, которые пострадали сильнее, например Львовская, Житомирская, Винницкая области", — говорит Корольчук.

Эксперт Института энергетических стратегий считает, что эти атаки являются частью плана России по дестабилизации украинской энергосистемы. Он также отметил, что удары по западным областям были направлены на подстанции и газовые объекты, что подтверждается заявлениями "Нафтогаза".

"Это удары, которые наносятся по системе закачки и подъема газа из подземных хранилищ. Это создает проблемы, ведь после предыдущих ударов не удалось полностью восстановить мощности", – подчеркнул Юрий Корольчук.

Напомним, что Российская Федерация выпустила по Украине 188 воздушных целей. Украинская ПВО уничтожила 76 крылатых ракет, три управляемых авиационных ракет и 35 дронов.

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