Массированная атака РФ: Воздушные силы сообщили детали и о 12 попаданиях

В ВС отметили, что в результате противовоздушного боя сбиты почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101. В то же время рассказали о трудностях в отражениях вражеских атак.

Российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины – электрические подстанции в разных областях Украины. Зафиксировано 12 попаданий, в основном по объектам топливно-энергетического сектора.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате противовоздушного боя сбито почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, были сбиты три управляемых авиаракеты и 35 беспилотников, еще более 60 дронов были локационно потеряны.

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"В общей сложности зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора", — отметили в ВС.

Трудности в отражении российских атак

Там также сообщили, что в последнее время во время воздушных атак Россия применяет большое количество ракет и беспилотников. Такое массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения и постоянно совершенствует их: речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек. Оккупанты также используют средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

"Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных Сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому во время массированных вражеских атак используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы", – говорится в заявлении ВС.

Там также отметили, что накануне атак враг учитывает погоду, которая оказывает существенное влияние на работу украинских мобильных огневых групп и истребительной авиации. Так, в момент атаки 28 ноября во многих регионах был плотный туман и облачность, которые не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МОГ.

Напомним, ранее Воздушные силы сообщали, что во время атаки 28 ноября российские войска применили 188 средств воздушного нападения.

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