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В Ивано-Франковске произошли мощные взрывы

В Ивано-Франковске произошли мощные взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Громко было и на территории области.

Утром 28 ноября во время воздушной тревоги в Ивано-Франковске произошли мощные взрывы. Сообщалось об опасности ракетного удара.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН и мониторинговые чаты.

По информации нашей корреспондентки, в Ивано-Франковске произошло несколько взрывов. Они были достаточно громкими. Между тем, мониторинговые каналы информируют о том, что взрывы произошли и на территории области. В частности, сообщалось об опасности для Бурштына, Коломыи и Яремче.

В свою очередь, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о работе противовоздушной обороны: "Внимание! Работает ПВО".

Напомним, с ночи 28 ноября российская армия массированно атаковала Украину ракетами. В ряде областей страны раздавались взрывы. Произошли "прилеты".

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