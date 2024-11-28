Информации о травмированных или разрушениях нет.

В четверг, 28 ноября, во время воздушной тревоги в Николаеве произошли взрывы. Россияне запустили ракеты в направлении областного центра.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные власти.

Воздушные силы предупреждали о нескольких ракетах, летевших на город с юга.

"В Николаеве слышны взрывы! Ракетная угроза продолжается", — сообщил мэр Александр Сенкевич.

Известно, что из-за экстренных отключений электроэнергии троллейбусы и трамваи в Николаеве курсировать не будут. Кроме того, в городе не работают учебные заведения.

Как сообщалось, сегодня российская армия ударила по Волынской области. В регионе ввели экстренные отключения света.

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