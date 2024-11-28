Ракетная атака: в Хмельницкой области — громко

Сегодня, 28 ноября, в Хмельницкой области прогремели взрывы. В регионе продолжается воздушная тревога.

Напомним, россияне подняли в воздух сразу семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Взрывы слышали в Одессе, Кропивницком, Харькове, Луцке и Ровно.

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, в Черном море по состоянию на 6 утра 28 ноября находятся 14 вражеских кораблей, из которых 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

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