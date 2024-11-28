Ракетна атака: на Хмельниччині - гучно

Сьогодні, 28 листопада, у Хмельницькій області прогриміли вибухи. У регіоні триває повітряна тривога.

Нагадаємо, росіяни підняли в повітря одразу сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вибухи чули в Одесі, Кропивницькому, Харкові, Луцьку та Рівному.

Як повідомили у Військово-морських силах ЗСУ, в Чорному морі станом на 6 ранку 28 листопада перебуває 14 ворожих кораблів, з яких — 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 22 ракет.

Читайте також: