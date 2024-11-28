День ангела 28 листопада: кого та як вітати з іменинами

28 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 28 листопада

28 листопада 2024 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Григорія, Данила, Івана, Костянтина, Миколу, Олексія, Павла, Петра, Сергія, Степана, Ганну.

Андрій — давньогрецьке ім'я, означає "мужній". В дитинстві впертий, активний. В дорослому віці стає оптимістом і веселуном, часто непередбачуваний.

Василь — давньогрецьке коріння, перекладається як "цар". В дитинстві оптимістичний, але дещо замкнутий. В дорослому віці стає самостійним, не терпить обману.

Григорій — давньогрецьке походження, тлумачиться як "пильний". В дитинстві рішучий. В дорослому віці стає дбайливим, відкритим, інколи наївним.

Данило — давньоєврейське ім'я, означає "Бог мій суддя". В дитинстві стриманий і спокійний. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу, інтелігентним.

Іван — давньоіудейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві оптимістичний і легкий у спілкуванні. В дорослому віці стає працьовитим і спокійним.

Костянтин — латинське походження, тлумачиться як "стійкий". В дитинстві доброзичливий і тихий. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, наполегливим.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві гордовитий і дружелюбний. В дорослому віці стає наполегливим працівником.

Олексій — давньогрецьке коріння, перекладається як "помічник". В дитинстві має гарно розвинену уяву. В дорослому віці стає м'яким, але дещо впертим.

Павло — латинське походження, тлумачиться як "наймолодший". В дитинстві чуйний і здатний до співчуття. В дорослому віці стає ніжним і ласкавим.

Петро — давньогрецьке ім'я, означає "скеля". В дитинстві самостійний, завжди сам приймає рішення. В дорослому віці стає запальним і прямолінійним.

Сергій — латинське коріння, перекладається як "знатний". В дитинстві чутливий. В дорослому віці стає впевненим в собі, самостійним, справедливим.

Степан — давньогрецьке походження, тлумачиться як "вінець". В дитинстві простий в спілкуванні. В дорослому віці стає розкутим, веселим.

Ганна — давньоєврейське ім'я, означає "добра воля". В дитинстві добра і щира. В дорослому віці стає наполегливою, працьовитою.

День ангела 28 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 28 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

У день твого ангела бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, допомагав приймати правильні рішення і підтримував у найважливіші моменти життя. Нехай у серці панують радість і спокій, а кожен новий день приносить натхнення, щастя і любов!

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У цей особливий день хочу побажати, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищаючи від усього лихого й надихаючи на великі звершення. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, щирих людей і світлих почуттів!

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Нехай твоє ім’я буде джерелом гордості, сили й радості. Нехай небеса дарують тобі мир, благословення і гармонію, а життя буде сповнене яскравих фарб, добрих друзів і незабутніх пригод!

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Сьогодні твій день, день твого святого покровителя. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди тримав тебе за руку й допомагав долати всі труднощі. Нехай у серці живе віра, у домі — затишок, а в житті — любов і успіх!

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Нехай твій небесний заступник завжди береже тебе і твоїх близьких, даруючи мудрість, силу й натхнення. Хай у твоєму житті буде якомога більше світла, добра і щирих посмішок. Щастя тобі й безмежної радості!

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