Бої за Курахове: хто контролює важливе місто на Донеччині

У місті досі залишаються люди.

Російська армія намагається прорвати оборону Курахового Донецької області. Втім, ворогу це не вдається. Місто перебуває під контролем ЗСУ.

Про це повідомив в речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі LIGA.net .

З його слів, окупанти намагаються зайняти панівні висоти, аби взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до Курахового. Крім того, загарбники інтенсивно обстрілюють місто керованими авіаційними бомбами. Сили оборони стримують наступальні дії російських військ та завдають ворогу трат в живій силі та техніці.

Станом на 27 листопада у Кураховому залишається 625 людей. Усі вони відмовилися від евакуації. Дітей у місті немає.

"Діти та представники вразливої категорії населення вже давно евакуйовані в безпечні місця", - додав Волошин.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків проєкту DeepState, протягом 26 листопада російські загарбники окупували Новоселидівку та Петрівку, що на Донеччині.

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