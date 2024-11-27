Удар "Орешніком" по Дніпру: Reuters повідомило, чи мала ракета вибухівку

Нова російська балістична ракета, яка влучила по Дніпру 21 листопада мала кілька боєголовок. Втім, вона не мала вибухівки, а тому завдала невеликої шкоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в українському уряді.

Видання пише: одне з джерел розповіло, що ракета несла фіктивні боєголовки. З його слів, нібито саме тому завдані збитки були "досить незначні".

Тим часом другий співрозмовник наголосив на тому, що "ракета була без вибухівки, не було типів вибухів, як ми очікували.

"Щось було, але воно не було величезним", - розповіло джерело Reuters.

Зазначається, що обидва співрозмовники розповіли подробиці про нову ракету, запущену військами РФ. Адже західні експерти намагаються дізнатися більше про те, що, за словами офіційних осіб США, було експериментальною ракетою середньої дальності. Такі боєприпаси, зазвичай, призначені для завдання ядерних ударів великої дальності по цілях на відстані тисячі кілометрів.

Reuters наголошує, що слова їхніх джерел підтверджують власний опис Кремля щодо використання зброї як попередження Заходу після зняття обмежень на далекобійні удари по території РФ. Своєю чергою, офіційні особи США заявили: ймовірно, Москва володіє лише невеликою кількістю цих ракет, які, вважають західні експерти, нібито походять від балістичної ракети середньої дальності RS-26.

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Зокрема, на відео, що опинилося в Мережі, ймовірно, видно "прильоти" шести бойових блоків цієї ракети.

Financial Times з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що зранку 21 листопада армія Росії вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубіж", а не "Орешніком".

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