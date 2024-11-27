Удар "Орешником" по Днепру: Reuters сообщило, имела ли ракета взрывчатку

Новая российская баллистическая ракета, попавшая по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок. Впрочем, она не имела взрывчатки, а потому нанесла небольшой вред.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве.

Издание пишет: один из источников рассказал, что ракета несла фиктивные боеголовки. По его словам, якобы именно поэтому нанесенный ущерб был "достаточно незначительным".

Между тем второй собеседник отметил, что "ракета была без взрывчатки, не было типов взрывов, как мы ожидали.

"Что-то было, но оно не было огромным", – рассказал источник Reuters.

Отмечается, что оба собеседника рассказали подробности о новой ракете, запущенной войсками РФ. Ведь западные эксперты пытаются узнать больше о том, что, по словам официальных лиц США, являлось экспериментальной ракетой средней дальности. Такие боеприпасы обычно предназначены для нанесения ядерных ударов большой дальности по целям на расстоянии тысячи километров.

Reuters отмечает, что слова их источников подтверждают собственное описание Кремля об использовании оружия в качестве предупреждения Запада после снятия ограничений на дальнобойные удары по территории РФ. В свою очередь, официальные лица США заявили: вероятно, Москва владеет лишь небольшим количеством этих ракет, которые, считают западные эксперты, якобы произошли от баллистической ракеты средней дальности RS-26.

Напомним, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В частности, на видео, оказавшемся в Сети, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж", а не "Орешником".

Читайте также:

Вероятный момент удара межконтинентальной баллистической ракетой РФ