Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку на Донеччині - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби окупували Новоселидівку та Петрівку, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові закінчили зачистку міста Купʼянськ, що на Харківщині, від російських загарбників.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ готуються до масової атаки з боку 50 тисяч росіян на Курщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.