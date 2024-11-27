Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку в Донецкой области — DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали Новоселидовку и Петровку на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

Кроме того, по данным аналитиков, враг продвинулся возле Новомлынска, Желтого, Пустынки, Пушкиного, Раздольного, Разлива, Веселого Роща, Ровно, Солнцовки, в Кругляковке, Берестках и Курахово.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные закончили зачистку города Купянск Харьковской области от российских захватчиков.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ готовятся к массовой атаке со стороны 50 тысяч россиян в Курщине.

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