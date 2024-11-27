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Астрологический прогноз на 27 ноября

Астрологический прогноз на 27 ноября

Омут - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи.

Символ дня: омут. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: синий. 

Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ноги, бедра

Болезни дня: в случае обострения хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: пища должна быть легкой – в нее необходимо включить овощи, фрукты и зелень. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы. 

Сны дня: сны нынешней ночи не бывают вещими, но многое рассказывают человеку о нем самом. 

Табу дня: необходимо избегать рассеянности и невнимательности, они могут сыграть с человеком злю шутку. 

Цитата дня: "Этот мир не жесток и не добр. Он просто есть. Мы же обладаем способностью видеть и то, и другое. Но выбор за нами" (Керри Манискалко). 

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