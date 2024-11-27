Астрологический прогноз на 27 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые начинания – профессионального, бытового или личного свойства – вместо успеха принесут неудачи.
Символ дня: омут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: желтый нефрит, жадеит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра
Болезни дня: в случае обострения хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: пища должна быть легкой – в нее необходимо включить овощи, фрукты и зелень.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно изготавливать защитные и любовные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи не бывают вещими, но многое рассказывают человеку о нем самом.
Табу дня: необходимо избегать рассеянности и невнимательности, они могут сыграть с человеком злю шутку.
Цитата дня: "Этот мир не жесток и не добр. Он просто есть. Мы же обладаем способностью видеть и то, и другое. Но выбор за нами" (Керри Манискалко).
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