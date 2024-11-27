Нетаньяху предупредил "Хезболлу" об ответе в случае попытки нарушить перемирие

Премьер Израиля заявил, что его страна будет выполнять соглашение о перемирии с "Хезболлой".

Если боевики группировки "Хезболла" нарушат условия перемирия, то Израиль будет отвечать ответными ударами.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

"Если "Хезболла" нарушит сделку и попытается перевооружиться, мы нанесем удар. Если она попытается восстановить террористическую инфраструктуру вблизи границы, мы атакуем. Если она выпустит ракету, если она прокопает тоннель, если она привезет грузовик с ракетами, мы атакуем", — подчеркнул. Нетаньяху.

Кроме того, премьер Израиля заявил, что его страна будет выполнять соглашение о перемирии с "Хезболлой". Нетаньяху заявил, что вынесет предложение о прекращении огня в Ливане на окончательное утверждение полного состава Кабинета министров, отметив, что продолжительность прекращения огня будет "зависеть от того, что произойдет в Ливане".

Он добавил, что Израиль согласился на прекращение огня, чтобы сосредоточиться на иранской угрозе, дать войскам возможность отдохнуть и пополнить запасы оружия, а чтобы изолировать боевиков ХАМАС, которые "останутся одни на поле боя" и "на них будет оказываться большое давление".

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден сделал заявление по поводу ордеров МКС на арест Нетаньяху и Галанта.

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