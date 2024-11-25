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"Хезболла" выпустила против Израиля 250 снарядов

"Хезболла" выпустила против Израиля 250 снарядов

Израиль атаковали из Ливана

На Ближнем Востоке – горячо.

В ночь на 25 ноября 2024 года террористическая организация "Хезболла" выпустила из Ливана в направлении Израиля 250 снарядов.

Об этом сообщает армия Израиля в сообщении в соцсетях.

"Армия обороны Израиля будет продолжать защищать государство Израиль и его народ от угрозы со стороны террористической организации "Хезболла"", — говорится в сообщении.

Напомним, что Израиль может передать Украине российское оружие, захваченное в Газе и Ливане.

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